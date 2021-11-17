Formula 1'de Lewis Hamilton'un hafta sonu! 'Akıl alır gibi değil...'

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Formula 1'de 2021 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. Mercedes pilotunun cezalarına rağmen zirveyi ele geçirmesi odak noktası olurken, Okay Karacan, yarıştan öne çıkan detayları Pit-Stop'ta anlattı.