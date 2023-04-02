Formula 1'de kaos dolu yarış! Avustralya GP'sinde ortalık karıştı...

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Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'si kaosla son buldu.

Albert Park'ta 58 tur üzerinden yapılan yarış sportif anlamda değil alma olaylarıyla hafızalara kazındı.

Son iki sezonun şampiyonu Max Verstappen dün yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunu almıştı. Hollandalı pilot yarışın startında Mercedes sürücüleri George Russell ve Lewis Hamilton'a geçildi.

LECLERC İLK TURDA YARIŞ DIŞI KALDI

Ferrari pilotu Charles Leclerc yarışın ilk turunda kum havuzuna sağlanarak yarış dışında kaldı. Lance Stroll ile temas yaşayan Leclerc pist dışına çıkıp kum havuzuna saplandı.

ALBON KAZA YAPTI, KIRMIZI BAYRAK ÇIKTI

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Yarışın ilk turları Russell - Hamilton - Verstappen sıralamasıyla geçilirken pitten başlayan Perez'in yükselişi devam ediyordu. Williams pilotu Albon'un aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpmasıyla ilk olarak güvenlik aracı çıktı. Yarış lideri George Russell bundan faydalanmak isteyip pit stop yaptı. Hamilton ve Verstappen yola devam etti. Albon'un kazasında pist çok kirlendiği için kırmızı bayrak çıktı ve araçlar pitin yolunu tuttu. Kırmızı bayrak altında pist stop yapılabildiği için George Russell liderliği kaybetti.

6. sıraya düşen Russell, yükselmeye çalışırken motorunu yaktı ve yarış dışında kaldı.

HAMILTON'I GEÇEN VERSTAPPEN LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Kırmızı bayrak sonrası temposunu arttıran Max Verstappen, Lewis Hamilton'u rahat bir şekilde geçerek liderliği geri aldı. Son iki sezonun şampiyonu daha sonra rahat bir şekilde 8-10 saniye farkla liderliğini sürdürdü.

BİTİME 4 TUR KALA KIRMIZI BAYRAK!

Yarışta sıralamalar oturmuşken, erken yapılan pit stoplar sebebiyle sürücüler lastiklerini korumaya çalışırken Kevin Magnussen'in kazası yarışı yeniden karıştırdı. Duvara temas eden Haas pilotunun kazası sonrası önce güvenlik aracı, daha sonra ise sürpriz bir şekilde kırmızı bayrak çıktı.

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Pilotların çoğu, bu kırmızı bayrak kararına telsizden tepki gösterdi.

YENİDEN STARTTA ORTALIK KARIŞTI!

FIA, kırmızı bayrak sonrası kalan tek turun durarak startla yapılmasına karar verdi. Durarak startta Verstappen, Hamilton'a karşı yerini korudu ancak arka taraf karıştı. Carlos Sainz'ın Alonso'ya temasıyla başlayan karmaşada Alpine pilotları Gasly ve Ocon da birbirlerine çarptı. Yarışın son turunda yeniden kırmızı bayrak çıktı.

SIRALAMA SON STARTA GÖRE YAPILDI VE YARIŞ GÜVENLİK ARACI ARKASINDA BİTTİ

Son kırmızı bayrak süreci daha uzun sürdü. Alonso'ya temas eden Carlos Sainz 5 saniye ceza aldı. Olaylı startta araçlar ilk sektörü geçmediği için starttaki sıralamaya geri dönüldü ve araçlar son turu güvenlik aracı arkasında geçti. Son virajda güvenlik aracının çıkmasıyla Verstappen damalı bayrağı görerek sezonun ikinci gaibiyetini aldı.

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Yarışı Hamilton ikinci, Alonso üçüncü sırada tamamladı.

5 saniye ceza alan Carlos Sainz, yarışı 12. sırada tamamladı. Carlos Sainz, kendisine verilen 5 saniyelik cezaya telsizden çok büyük tepki gösterdi.

Günün pilotu Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez seçildi.



Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nyck De Vries, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, George Russell, Alexander Albon ve Charles Leclerc ise yarışı tamamlayamadı.



Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 30 Nisan'da düzenlenecek.



Avustralya Grand Prix'si sonrasında oluşan pilotlar ve takımlar sıralamasında ilk 5'i şu şekilde:



Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 69 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 54 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 45 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 38 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 20 puan

5 - Lance Stroll (Kanada): 20 puan



Takımlar

1 - Red Bull: 123 puan

2 - Aston Martin: 65 puan

3 - Mercedes: 56 puan

4 - Ferrari: 26 puan

5 - McLaren: 12 puan

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