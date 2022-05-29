Formula 1'de Haas Pilotu Mick Schumacher ölümden döndü

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Formula 1 Monaco GP'sinde Haas pilotu Mick Schumacher'in aracı bariyerlere çarparak ikiye ayrıldı.

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, Monaco GP’de yaptığı kaza sonrası ölümden döndü.

Schumacher, 27. turda ıslak zeminde kontrolü kaybedip bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mick'in aracı ortadan ikiye ayrılırken Alman pilot mucize eseri yaralanmadan kurtuldu.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Aracının yanından yürüyerek uzaklaşan Mick Schumacher, telsizden takımına "İyiyim ama ne olduğunu anlamadım" dedi.

Alman sürücü kaza sonrası kontrol amaçlı hastaneye götürülürken yarış durdu.

Pistin enkazdan temizlenmesi ve bariyerlerin onarılması için yarışta kırmızı bayrak çıkarken 77 turluk yarış temizliğin ardından kaldığı yerden devam etti.

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KAZA SONRASI CHARLES LECLERC GERİYE DÜŞTÜ

Yarışa pole pozisyonunda başlayan ancak kaza sonrası başarısız bir pit stop stratejisinin ardından geriye düşen Charles Leclerc ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kazanın ardından Red Bull'dan Perez birinciliği ele geçirirken Ferrari'den Carlos Sainz ikinci ve şu anki şampiyona lideri Max Verstappen üçüncü oldu.

MONACO'DA ZAFER SERGİO PEREZ'İN!

Kazanın ardından liderliği ele geçiren Meksikalı pilot, Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Monako Grand Prix'sini kazanmayı başardı.

Ferrari'den Carlos Sainz ikinci olurken Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen ise üçüncü oldu. Kaza sonrası hatalı pit stopla geriye düşen Charles Leclerc ise dördüncü oldu.