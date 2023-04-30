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Formula 1'de Bakü'de kazanan Sergio Perez! Bir ilki başardı...

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#Formula 1#Max Verstappen#Charles Leclerc
Formula 1de Baküde kazanan Sergio Perez Bir ilki başardı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 15:45

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull pilotu Sergio Perez kazandı. Meksikalı sürücü böylece Bakü'de birden fazla yarış kazanan pilot oldu.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 51 turluk yarışa Ferrari pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunda başladı. Monakolu pilot, ilk turlarda liderliği korusa da Red Bull pilotlarına çok fazla direnemeyerek 3'üncü sıraya geriledi.

11'inci turda AlphaTauri pilotu Nyck De Vries'in yolda kalmasıyla piste giren güvenlik aracı sonrası devam eden yarışta Perez liderliği alırken; güvenlik aracı öncesi pite girerek avantaj kaybeden Red Bull pilotu Max Verstappen 3'üncü sırada kaldı.

Yarışın başlamasıyla Leclerc'i geçen Verstappen, Perez'in ardından 2'nci sıraya yerleşti. Yarış sonuna kadar Perez'i takip eden Verstappen, takım arkadaşını geçemedi ve mücadeleyi 2'nci sırada tamamladı.

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Cadde pistlerindeki etkili performansını sürdüren Meksikalı Perez ise 6'ncı yarış galibiyetini alırken; Azerbaycan'da 2 kez kazanan ilk pilot olma başarısını gösterdi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Leclerc ise Max'ın 21.217 saniye gerisinde podyumun son basamağında yer aldı.

En hızlı turunu ise yarışı 8'inci sırada tamamlayan Mercedes pilotu George Russell aldı.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar sıralamasında 87 puanla Max Verstappen liderliğini korurken; 79 puanla Perez 2'nci, 57 puanla Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso 3'üncü sırada yer aldı.

Takımlar sıralamasında da liderliğini sürdüren Red Bull 166 puanda bulunurken; Aston Martin 83 puanla 2'nci, Mercedes ise 69 puanla 3'üncü sırada haftayı kapattı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5'inci yarışı 7 Mayıs Pazar günü Amerika Miami Grand Prix'sinde koşulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Max Verstappen#Charles Leclerc

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