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Formula 1'de 2022 sezonu ne zaman başlayacak? İşte açıklanan güncel takvim

#Formula 1#Formula 1 2022 Sezonu#Seoanasayfa
Formula 1de 2022 sezonu ne zaman başlayacak İşte açıklanan güncel takvim

Formula 1'de 2022 sezonu takvimi açıklandı. Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun takvimi belli oldu. İşte, açıklanan güncel takvim...

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Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezon, 20 Mart 2022'de Bahreyn Grand Prix'si ile başlayıp 20 Kasım 2022'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek. 9 yıl aranın ardından takvime dahil edilen ve iki yıldır İstanbul Park'ta koşulan Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun takviminde yer almazken, Miami ilk kez şampiyonaya dahil edildi.

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

20 Mart: Bahreyn Grand Prix

27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix

10 Nisan: Avustralya Grand Prix

24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix

8 Mayıs: Miami Grand Prix

22 Mayıs: İspanya Grand Prix

29 Mayıs: Monaco Grand Prix

12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

19 Haziran: Kanada Grand Prix

3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

10 Temmuz: Avusturya Grand Prix

24 Temmuz: Fransa Grand Prix

31 Temmuz: Macaristan Grand Prix

28 Ağustos: Belçika Grand Prix

4 Eylül: Hollanda Grand Prix

11 Eylül: İtalya Grand Prix

25 Eylül: Rusya Grand Prix

2 Ekim: Singapur Grand Prix

9 Ekim: Japonya Grand Prix

23 Ekim: ABD Grand Prix

30 Ekim: Meksika Grand Prix

13 Kasım: Brezilya Grand Prix

20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Formula 1 2022 Sezonu#Seoanasayfa

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