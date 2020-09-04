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Spor Arena
Haber Giriş: 04.09.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek. Peki Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 8. yarışı, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek.

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Yarışın sıralama turları, yarın (5 Eylül)  TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından yayınlanacak.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 5, takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Red Bull sürücüsü Max Verstappen birer kez podyumun zirvesine çıktı.

İtalya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 157 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 110

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 107

4. Alexander Albon (Tayland): 48

5. Charles Leclerc (Monaco): 45

Lando Norris (Büyük Britanya): 45

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 264

2. Red Bull: 158

3. McLaren: 68

4. Racing Point: 66

5. Ferrari: 61

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