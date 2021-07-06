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Spor Arena
Haber Giriş: 06.07.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Formula 1 ve MotoGP'de Avustralya Grand Prix'si iptal mi edildi?

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Formula 1 ve MotoGP'de Avustralya Grand Prix'si iptal mi edildi?

Avustralya'da düzenlenmesi planlanan Formula 1 ve MotoGP yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonların internet sitesinden yapılan açıklamada, 22-24 Ekim'deki MotoGP'nin 17. etabı ve 19-21 Kasım'da düzenlenmesi öngörülen Formula 1'in 21. yarışının Kovid-19 kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

MotoGP takvimine, 5-7 Kasım'da gerçekleştirilecek Portekiz etabının eklendiği belirtildi.

Formula 1'e dahil edilecek yeni etabın ise gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

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