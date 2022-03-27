Formula 1 Suudi Arabistan GP iptalin eşiğinden döndü!

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Formula 1’de sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix’sinin yapıldığı pistin yaklaşık 10 kilometre yakınında bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlama, organizasyonu iptalin eşiğine getirdi. İkinci serbest antrenman öncesi yaşanan bu patlama sonrası bazı pilotlar piste çıkmak istemediklerini beyan ettiler. Bunun üzerine Formula 1 yönetimi, takım ve pilotlarla bir toplantı yaptı. İkna olan takımlar antrenman turlarına çıktı. Suudi Arabistan hükümeti güvenlik konusunda tam güvence verince organizasyonun planlandığı gibi devam edeceği açıklandı. Dün sıralama turları yapılan yarış bugün 20.00’de başlayacak.

Cem bugün yarışta yok

Formula 2’de mücadele eden Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix’inin önceki gün yapılan ilk antrenman seansında yaptığı kaza sonrası, sağlık durumu uygun olmadığı için bugün yarışamayacak. Cem, yaşanan kaza sonrası sosyal medya hesabından iyi olduğunu ifade etse de Formula 2’den yapılan açıklamada genç sporcu, beyin sarsıntısı sebebiyle geceyi hastanede geçirdi. Araç kullanmaya uygun olmadığı için yarıştan çekildiği ifade edildi.

SORUNUM YOK

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Kararı üzüntüyle karşıladığını belirten Cem Bölükbaşı “Herhangi bir sorunum yok ama tedbir amaçlı olarak yarışamayacağım açıklandı. Bir sonraki resmi test seanslarında Barcelona’da takımımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum” dedi