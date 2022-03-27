Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Formula 1 Suudi Arabistan GP iptalin eşiğinden döndü!

#Formula 1#Suudi Arabistan#Cem Bölükbaşı
Formula 1 Suudi Arabistan GP iptalin eşiğinden döndü

Suudi Arabistan'da yaşanan patlama sonrası pilotların piste çıkmaması sebebiyle yarışın iptal olması gündeme geldi.

Haberin Devamı

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix’sinin yapıldığı pistin yaklaşık 10 kilometre yakınında bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlama, organizasyonu iptalin eşiğine getirdi. İkinci serbest antrenman öncesi yaşanan bu patlama sonrası bazı pilotlar piste çıkmak istemediklerini beyan ettiler. Bunun üzerine Formula 1 yönetimi, takım ve pilotlarla bir toplantı yaptı. İkna olan takımlar antrenman turlarına çıktı. Suudi Arabistan hükümeti güvenlik konusunda tam güvence verince organizasyonun planlandığı gibi devam edeceği açıklandı. Dün sıralama turları yapılan yarış bugün 20.00’de başlayacak.

Cem bugün yarışta yok

Formula 2’de mücadele eden Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix’inin önceki gün yapılan ilk antrenman seansında yaptığı kaza sonrası, sağlık durumu uygun olmadığı için bugün yarışamayacak. Cem, yaşanan kaza sonrası sosyal medya hesabından iyi olduğunu ifade etse de Formula 2’den yapılan açıklamada genç sporcu, beyin sarsıntısı sebebiyle geceyi hastanede geçirdi. Araç kullanmaya uygun olmadığı için yarıştan çekildiği ifade edildi.

SORUNUM YOK

Haberin Devamı

Kararı üzüntüyle karşıladığını belirten Cem Bölükbaşı “Herhangi bir sorunum yok ama tedbir amaçlı olarak yarışamayacağım açıklandı. Bir sonraki resmi test seanslarında Barcelona’da takımımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum” dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Suudi Arabistan#Cem Bölükbaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı