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Motor Sporları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 23:47 | Son Güncelleme:

Formula 1 pilotu Fernando Alonso kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

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Formula 1 pilotu Fernando Alonso kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı!
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Fernando Alonso'nun İsviçre'de bisiklet sürerken kaza geçirdiği açıklandı. 39 yaşındaki F1 pilotunun şuurunun yerinde olduğu ve kendisini iyi hissettiği belirtildi.

Formula 1'in tecrübeli pilotlarından dünya şampiyonu sürücü Fernando Alonso'ya bisiklet sürerken araba çarptı.

Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar olabileceği belirtilen Alonso’nun takımı Alpine, yarışçılarının bilincinin açık olduğunu ve yarın sabah hastanede bazı kontrollere katılacağını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Alpine'in açıklamasında "Fernando Alonso’nun bilinci açık, yarın sabah yapılacak tetkikleri bekliyor. Daha fazla bilgi yarın paylaşılacak." ifadeleri kullanıldı.

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