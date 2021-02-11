Formula 1 pilotu Fernando Alonso kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Formula 1'in tecrübeli pilotlarından dünya şampiyonu sürücü Fernando Alonso'ya bisiklet sürerken araba çarptı.

Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar olabileceği belirtilen Alonso’nun takımı Alpine, yarışçılarının bilincinin açık olduğunu ve yarın sabah hastanede bazı kontrollere katılacağını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Alpine'in açıklamasında "Fernando Alonso’nun bilinci açık, yarın sabah yapılacak tetkikleri bekliyor. Daha fazla bilgi yarın paylaşılacak." ifadeleri kullanıldı.