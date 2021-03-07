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Motor Sporları
Haber Giriş: 07.03.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Formula 1 Pilotları Hangi Kulüpleri Destekliyor? "Yarın Artık Bugündür" yeni bölümüyle yayında!

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Spor Arena'nın yeni içeriği "Yarın Artık Bugündür"de her hafta spor dünyasından merak edilen konuları masaya yatıran Okay Karacan, bu hafta Formula 1 pilotlarının destekledikleri kulüpleri ele aldı.

Dünyanın en özel spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'de, Lewis Hamilton'dan Michael Schumacher'e, Ayrton Senna'dan Kimi Raikkonen'e kadar birçok önemli pilotun futboldaki yüzü cevap buldu. Okay Karacan'ın anlatımıyla "Yarın Artık Bugündür" yeni bölümüyle yayında.

 Formula 1 Pilotları Hangi Kulüpleri Destekliyor? "Yarın Artık Bugündür"ün yeni bölümünü izlemek için tıklayın

Formula 1 Pilotları Hangi Kulüpleri Destekliyor Yarın Artık Bugündür yeni bölümüyle yayında

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