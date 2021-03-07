Formula 1 Pilotları Hangi Kulüpleri Destekliyor? "Yarın Artık Bugündür" yeni bölümüyle yayında!

Dünyanın en özel spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'de, Lewis Hamilton'dan Michael Schumacher'e, Ayrton Senna'dan Kimi Raikkonen'e kadar birçok önemli pilotun futboldaki yüzü cevap buldu. Okay Karacan'ın anlatımıyla "Yarın Artık Bugündür" yeni bölümüyle yayında.

Formula 1 Pilotları Hangi Kulüpleri Destekliyor? "Yarın Artık Bugündür"ün yeni bölümünü izlemek için tıklayın

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