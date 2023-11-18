Formula 1 Las Vegas GP'de rögar kapağı skandalı!

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Ferrari pilotu Carlos Sainz’ın aracı, pistteki bir rögar kapağına çarpınca büyük hasar meydana geldi. Görüntülerde rögar kapağına çarpma esnasında otomobilin alt kısmında kıvılcımlar oluştuğu gözlenirken, daha sonra Alpine takımından Esteban Ocon da aynı sorunu yaşayınca seans iptal edildi.

Toto Wolff: Bu bir kara leke değil

Ferrari’nin takım patronu Frederic Vasseur, araçtaki hasarın çok büyük olduğunu ve bu durumun Formula 1 adına utanç verici olduğunu söyledi. Vasseur, “Motor ve güç ünitesi çok büyük bir hasar aldı. Bizim için bir servete mal oldu. Formula 1 için bu durum kabul edilemez” şeklinde konuştu.

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Mercedes takım patronu Toto Wolff ise olayın büyütüldüğünü savunup, “Bu bir kara leke değil. Biz sadece açılmış lanet olası bir rögar kapağından bahsediyoruz. Bu daha önce de oldu” dedi

FIA, Sainz'a ceza verdi, Ferrari isyan etti

Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FİA) bir yetkilisi, olayla ilgili açıklamasında, “İncelemenin ardından, arızanın bir rögar kapağının etrafındaki beton çerçeveden kaynaklandığı anlaşıldı. Şimdi diğer tüm rögar kapaklarını kontrol edeceğiz” dedi. Bu arada 1. antrenman seansının ardından aracındaki güç ünitesinde değişiklik yaptığı gerekçesiyle Sainz’a 10 sıra geriden başlama cezası verildi. Ferrari yönetimi ise yaşanan olayın pist kaynaklı olması nedeniyle FİA’ya itiraz edeceğini duyurdu.

Açılış töreni çok görkemliydi

Las Vegas’ta yaşanan olayın benzeri yine cadde pisti olan Monaco’da 2016’a yaşanmış ve Jenson Button’ın aracı drenaj kapağına çarpmıştı.

Kumarın ve eğlencenin başkenti olarak adlandırılan Las Vegas sokaklarında hafta sonu yapılacak yarış için 120 bin seyirci kapasiteli tribünler kurulmuştu. Ayrıca geçtiğimiz çarşamba günü Emmy ödüllü ünlü şarkıcı Kylie Minogue’un sahne aldığı, David Beckham ve Shaqille O’Neal gibi ünlülerin katıldığı görkemli bir açılış töreni düzenlenmişti.