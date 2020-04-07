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GeriDiğer Formula 1 ekibi Williams, pilotlarının maaşında yüzde 20 indirim yaptı!
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Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:36,Son Güncelleme:/

Formula 1 ekibi Williams, pilotlarının maaşında yüzde 20 indirim yaptı!

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Formula 1 ekibi Williams, pilotlarının maaşında yüzde 20 indirim yaptı!
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Formula 1 takımlarından Williams, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları George Russell ve Nicholas Latifi'nin maaşlarını yüzde 20 düşürdü.

Williams'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın üst yönetimi ve pilotlarının maaşlarında 1 Nisan'dan itibaren yüzde 20 indirim yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bazı çalışanların mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne gönderildiği kaydedildi.

 

Formula 1 ekibi Williams, pilotlarının maaşında yüzde 20 indirim yaptı

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