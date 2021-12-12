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Formula 1 DRS nedir, ne zaman kullanılır?

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Formula 1 DRS nedir, ne zaman kullanılır

Formula 1 (F1) DRS terimi yarış tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Motorsporu tutkunlarının sıkı takipçisi olduğu Formula 1'de, yarış esnasında kullanılan bazı terimler dikkat çekiyor. Formula 1 içerisinde belirli koşullar altında kullanılabilen Drag Reduction System (DRS), yarış esnasında hızlanma imkanını tanıyor. İşte, Formula 1 DRS sistemi hakkında detaylı bilgiler

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Formula 1 yarış kurallarına göre DRS, sıralama turlarında yarış boyunca, yarış gününde ise hakemin belirlediği yerlerde kullanılabiliyor. DRS aktifleştirildiğinde aracın arka kanadındaki hareketli parça açılıyor ve bu sayede aracın yere baskı kuvveti azalıyor. Kuvvetin azalmasıyla birlikte hızlanma imkanı da artmış oluyor.

F1 DRS NE İŞE YARAR?

DRS aracın maksimum hızını artıramıyor ancak aracın maksimum hıza ulaşma imkanını artırıyor.

FORMULA 1 DRS NE ZAMAN KULLANILABİLİR?

Yarışta bu sistemden faydalanmak isteyen pilot önündeki rakibine 1 saniyeden daha yakın olmak zorundadır.

Formula 1 DRS nedir, ne zaman kullanılır

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