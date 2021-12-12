Formula 1 DRS nedir, ne zaman kullanılır?

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Formula 1 yarış kurallarına göre DRS, sıralama turlarında yarış boyunca, yarış gününde ise hakemin belirlediği yerlerde kullanılabiliyor. DRS aktifleştirildiğinde aracın arka kanadındaki hareketli parça açılıyor ve bu sayede aracın yere baskı kuvveti azalıyor. Kuvvetin azalmasıyla birlikte hızlanma imkanı da artmış oluyor.

F1 DRS NE İŞE YARAR?

DRS aracın maksimum hızını artıramıyor ancak aracın maksimum hıza ulaşma imkanını artırıyor.

FORMULA 1 DRS NE ZAMAN KULLANILABİLİR?

Yarışta bu sistemden faydalanmak isteyen pilot önündeki rakibine 1 saniyeden daha yakın olmak zorundadır.