MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFode Koita'dan Pierre Webo'ya destek! "Umarım bir daha böyle bir gece yaşanmaz..."
GeriFutbol Fode Koita'dan Pierre Webo'ya destek! "Umarım bir daha böyle bir gece yaşanmaz..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Fode Koita'dan Pierre Webo'ya destek! "Umarım bir daha böyle bir gece yaşanmaz..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fode Koita'dan Pierre Webo'ya destek! "Umarım bir daha böyle bir gece yaşanmaz..."
Abone Olgoogle-news

Kasımpaşa’nın Gineli forveti Fode Koita, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı saldırısına maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya destek vererek, bir daha bu tür olayların yaşanmamasını umduğunu belirtti.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da forma giyen 30 yaşındaki Fode Koita, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Başakşehir’in deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa basını ırkçılığı karşı birleşti
Avrupa basını ırkçılığı karşı birleşti!

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu’nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya yönelik ırkçı sözlerini kınayan Koita, şunları söyledi:

"Bugün biraz üzgün aynı zamanda gururla uyandım. Tarihi gece ve tarihi maç için Pierre Webo, Demba Ba ve bütün Başakşehir takımına desteklerimizi göndermek istiyorum. Futbolda bu tür durumlara ve ırkçılığa kesinlikle yer yok. Dün çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiler ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı. Böyle bir tavır görmek çok sevindirici. Umarım bir daha böyle bir gece ve olay yaşanmaz. Dün gece ırkçılığa karşı duruşla gurur duydum."

 

Fode Koitadan Pierre Weboya destek Umarım bir daha böyle bir gece yaşanmaz...

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle