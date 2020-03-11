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GeriDiğer Floyd Mayweather'in 3 çocuğunun annesi Josie Harris, ABD'de hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 11.03.2020 - 17:11,Son Güncelleme:/

Floyd Mayweather'in 3 çocuğunun annesi Josie Harris, ABD'de hayatını kaybetti

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Floyd Mayweather'in 3 çocuğunun annesi Josie Harris, ABD'de hayatını kaybetti
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Boks efsanesi Floyd Mayweather'in 3 çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Josie Harris, ABD'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Spor Arena Dış Haber | Boks'un efsane isimlerinden Floyd Mayweather ile 1995-2010 yılları arasında ilişki yaşayan ve Mayweather'in 3 çocuğunun annesi olan Josie Harris hayatını kaybetti.

Kaliforniya'da polisler, hurdaya dönmüş arabanın içinde Josie Harris'i bulurken 40 yaşındaki Harris'in olay anında öldüğü belirtildi.

Josie Harris ile Maywather, 2010 yılında olaylı bir boşanma davasının ardından ayrılmışlardı. Harris, Floyd Mayweather'in kendisine saldırdığını iddia etmiş ve ünlü boksör 2 ay hapis cezası almıştı.

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