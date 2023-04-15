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Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu! Jorge Jesus'u istemişlerdi...

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#Transfer#Jorge Sampaoli#Jorge Jesus
Flamengonun teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu Jorge Jesusu istemişlerdi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 02:36

Flamengo, Vitor Pereira'nın yerine 31 Aralık 2024'e kadar takımın başına Jorge Sampaoli'nin getirildiğini açıkladı.

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Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarını sürdüren Brezilya ekibi Flamengo, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada Arjantinli teknik adamla 31 Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Flamengo kulübü, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için uğraşmış ancak Portekizli hoca sezon tamamlanmadan yanıt veremeyeceğini iletmişti.

Bu anlaşmayla birlikte Jorge Jesus'la devam etmek isteyen Fenerbahçe'nin, Portekizli hocayla yeni sözleşme imzalama olasılığı arttı.

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#Transfer#Jorge Sampaoli#Jorge Jesus

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