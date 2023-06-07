Canlı Anlatım: Fiorentina West Ham United (Konferans Ligi final maçı)

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UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Fiorentina: 0

West Ham United: 0

Goller

FİORENTİNA West Ham United MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'da başlayan karşılaşma, TV 8 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

FIORENTINA ANALİZİ

İtalya Serie A'da sezonu 56 puanla 8. sırada tamamlayan Fiorentina, puan tablosu üzerinden Avrupa vizesi alamadı.

West Ham'ı yenip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanırsa önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında boy gösterebilecek.

Mor Menekşeler grup aşamasında Başakşehir'le, Son 16 turunda da Sivasspor'la kozlarını paylaşmıştı.

Çeyrek finalde Lech Poznan'ı, yarı finalde Basel'i kupa dışına itip adını finale yazdırmayı başardı.

Çok uzun süredir sakat olan Salvatore Sirigu dışında takımda göze çarpan bir eksik yok.

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TD Vincenzo Italiano eldivenleri Pietro Terracciano'ya emanet edecek.

Stoperde Nikola Milenkovic'in yanında muhtemelen Igor'u göreceğiz. Beklerde Dodo ve Cristiano Biraghi forma giyecek.

Orta alanda Sofyan Amrabat'a çok iş düşecek.

Bir kanatta Jonathan Ikone, diğerinde Nicolas Gonzalez; gole en yakın bölgede Luka Jovic olacak.

WEST HAM ANALİZİ

İngiltere Premier Lig'de bir ara düşme korkusu yaşayan West Ham, aynen Fiorentina gibi puan tablosu üzerinden Avrupa vizesi alamadı.

Onlar da Konferans Ligi'ni kazanıp Avrupa Ligi'ne geçiş yapma planları yapıyor...

Bu sezon kupada, ön eleme maçları da dahil, 14 maç yaptılar ve 13 kez sahadan zaferle ayrılmayı bildiler.

İngiliz kaynaklara bakılırsa tam kadro Çekya'ya gitmişler.

TD David Moyes, kalede Alphonse Areola ile mücadeleye başlayacak. Stoperde "Kurt Zouma & Nayef Aguerd" ikilisini göreceğiz.

Orta alanın savunma tarafında Declan Rice'a Tomas Soucek yardımcı olacak.

Lucas Paqueta ile hücuma çıkıp Michail Antonio ile gol arayacaklar.

Kanatlarda Said Benrahma ve Jarrod Bowen forma giyecek.