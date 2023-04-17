Final Four maçları ne zaman başlayacak? THY Avrupa Ligi Çeyrek Final ve Final Four maçları tarihi

Güncelleme Tarihi:
THY Avrupa Ligi Final Four ve Play Off maçları ne zaman sorusu, normal sezon müsabakalarının sona ermesiyle birlikte sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Toplam 8 takımın mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nde Play Off'lar, Mayıs ayında Final-Four ile devam edecek. İşte, THY Avrupa Ligi'nde Play Off maçları hakkında detaylı bilgiler...
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Final Four öncesi Play-Off eşleşmeleri şu şekilde olacak;
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Play-off çeyrek final karşılaşmaları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
FİNAL-FOUR NE ZAMAN?
Final Four maçları, 19-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.
FİNAL FOUR NEREDE?
2023 EuroLeague Final Four'una 19-21 Mayıs tarihlerinde Zalgirio Arena'da ev sahipliği yapacak