Final Four maçları ne zaman başlayacak? THY Avrupa Ligi Çeyrek Final ve Final Four maçları tarihi

Haberin Devamı

THY Avrupa Ligi Final Four ve Play Off maçları ne zaman sorusu, normal sezon müsabakalarının sona ermesiyle birlikte sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Toplam 8 takımın mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nde Play Off'lar, Mayıs ayında Final-Four ile devam edecek. İşte, THY Avrupa Ligi'nde Play Off maçları hakkında detaylı bilgiler...

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Final Four öncesi Play-Off eşleşmeleri şu şekilde olacak;

Olympiakos (Yunanistan) (1) - Fenerbahçe (8)

Barcelona (İspanya) (2) - Zalgiris (Litvanya) (7)

Real Madrid (İspanya) (3) - Partizan (Sırbistan) (6)

Monaco (Fransa) (4) - Maccabi Playtika (İsrail) (5)

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off çeyrek final karşılaşmaları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

FİNAL-FOUR NE ZAMAN?

Final Four maçları, 19-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

FİNAL FOUR NEREDE?

2023 EuroLeague Final Four'una 19-21 Mayıs tarihlerinde Zalgirio Arena'da ev sahipliği yapacak