Canlı: Türkiye Kanada (FIVB Voleybol maçı)

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ikinci maçında Kanada ile kozlarını paylaşıyor.
Üçüncü set oynanıyor
Türkiye: 0
Kanada: 0
İlk set sonucu: Türkiye 25-22 Kanada
İkinci set sonucu: Türkiye 26-24 Kanada
MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında bugün TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşıyor.
Mücadele TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından naklen yayınlanıyor.
SON MAÇTAN NOTLAR
Dünya Şampiyonası'nda üst üste 5. galibiyetine imza atan millilerde Eda 15, Hande ve Zehra 12'şer, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha ve Meryem 1'er sayıyla oynadı.
Salon: Lodz Spor Arena
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Andrew Cameron (Kanada)
Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha)
Almanya: Kstner, Janiska, Weitzel, Stigrot, Orthmann, Schölzel, Pogany (L) (Drewniok, Emonts, Strubbe, Alsmeier)
Setler: 25-21, 25-18, 25-21
Süre: 1 saat 13 dakika (25,25,23)