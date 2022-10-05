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Canlı: Türkiye Kanada (FIVB Voleybol maçı)

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#Türkiye-Kanada Voleybol Maçı#Milli Maç#Filenin Sultanları
Canlı: Türkiye Kanada (FIVB Voleybol maçı)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 13:14

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi. Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur 2. maçında ise Kuzey Amerika temsilcisi Kanada ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ikinci maçında Kanada ile kozlarını paylaşıyor.

Üçüncü set oynanıyor

Türkiye: 0

Kanada: 0

İlk set sonucu: Türkiye 25-22 Kanada

İkinci set sonucu: Türkiye 26-24 Kanada

MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında bugün TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşıyor.

Mücadele TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından naklen yayınlanıyor.

SON MAÇTAN NOTLAR

Dünya Şampiyonası'nda üst üste 5. galibiyetine imza atan millilerde Eda 15, Hande ve Zehra 12'şer, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha ve Meryem 1'er sayıyla oynadı.

Salon: Lodz Spor Arena
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Andrew Cameron (Kanada)
Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha)
Almanya: Kstner, Janiska, Weitzel, Stigrot, Orthmann, Schölzel, Pogany (L) (Drewniok, Emonts, Strubbe, Alsmeier)
Setler: 25-21, 25-18, 25-21
Süre: 1 saat 13 dakika (25,25,23)

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#Türkiye-Kanada Voleybol Maçı#Milli Maç#Filenin Sultanları