Filenin Sultanları’ndan Milletler Ligi’nde 9’uncu galibiyet! Belçika'yı 3-0 yendik...

SALON: Rimini Fuar Merkezi



HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti)



TÜRKİYE: Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Cansu, Simge (L) (Meryem, Buse)



BELÇİKA: Herbots, Van Avermaet, Guilliams, Van Gestel, Janssens, Van De Vyver, Rampelberg (L) (Lemmens, Van Sas, Gilson, Sobolska, Stragier)



SETLER: 25-20, 25-17, 25-19



SÜRE: 1 saat 24 dakika (27’,28’,29’)



Millilerde karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayı üreten Hande olurken; ona Ebrar 16, Eda 9, Meliha 8, Zehra 6, Cansu 3 ve Meryem 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Milletler Liginde yarın saat 22.00'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.

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