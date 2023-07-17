Filenin Sultanları'ndan Erik Dalı ile kutlama

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Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı.

Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

ŞAMPİYONLUĞU ERİK DALI İLE KUTLADILAR

Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda Erik Dalı türküsü eşliğinde dans ederek kutladı.

🎶 "Elleeeer oynaaaasııııın elleeeeeeeeer"



🇹🇷 SANTARELLI BİLE OYUN HAVASI OYNUYOR pic.twitter.com/fqLXgLcA0r — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 17, 2023

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FİLENİN SULTANLARI'NIN MİLLETLER LİGİ PERFORMANSI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'daki ilk hafta maçlarında Güney Kore, Sırbistan ve İtalya'yı mağlup etti. Filenin Sultanları, ABD karşısında parkeden mağlup ayrıldı ve 3 galibiyet ile 1 mağlubiyetle ilk haftayı tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelelerinde Hollanda, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti engeline takılmadı. Ay-Yıldızlılar, Polonya'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Bangkok'taki üçüncü hafta müsabakalarına Japonya mağlubiyetiyle başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ardından oynadığı Tayland, Brezilya ve Hırvatistan maçlarında rakiplerine set vermedi.

İTALYA MAÇINDAN SONRA DA YAPMIŞLARDI

ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde düzenlenen Milletler Ligi finalleri, saha dışında ilginç görüntülere sahne oldu. Türkiye-İtalya maçının oynandığı College Park Center’ın hoparlöründen Türkiye-İtalya maçı sırasında ERİK DALI türküsünün yanı sıra, Tarkan ve Hande Yener’den şarkılar çalındı. Salondaki Türk seyircilerin Erik Dalı türküsü çalınırken yerlerinden kalkıp dans etmeleri, sosyal medyada son 24 saatin en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi.