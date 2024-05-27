Filenin Sultanları’ndan 13 saatlik ekonomi uçuşu isyanı

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Milletler Ligi’nde 2. hafta maçları için dün ABD’nin Arlington kentine giden A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu, sponsor firma Türk Hava Yolları’nın (THY) 13 saat süren yolculukta kendilerine ekonomi sınıfında yer ayırmasına tepki gösterdi. Uçakta yan yana oturtulmamalarına ayrıca sitem eden Sultanlar, İnstagram’dan paylaştıkları fotoğrafların altına şunları yazdılar:

BAŞKALARINA ÖZEL UÇAK!..

Eda Erdem: “13 saatlik ABD uçuşu başlasın. Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz.”

Hande Baladın: Geçmişler olsun.

Ebrar Karakurt: “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi. Çok teşekkürler!”

Zehra Güneş: “Teşekkürler THY. En azından koridor ayırmışsınız.”

Simge Aköz: “Kendi imkanlarımızla dahi, daha konforlu bir uçuş imkanı tanımadığınız için teşekkürler!”

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THY: SORUMLULUK FEDERASYONUN

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, “Sponsoru olduğumuz tüm federasyonlar için sene başında uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara aittir” dedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise, “Bundan sonra federasyon yetkilileri ile daha koordineli olacağız” diye konuştu.