Filenin Sultanları'na bir 'Vargas' daha! Türk vatandaşlığı almıştı, milli formayı giyeceği tarih belli oldu

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VakıfBank Spor Kulübü’nün formasını giyen Romanya doğumlu Aleksia Karutasu 2022’de Türk vatandaşlığı aldı. Küba doğumlu Melissa Vargas'ın ardından 2003’lü pasör çaprazının ne zaman Filenin Sultanları’na katılacağı belli oldu.

'Olumlu bir süreç şekillendi'

Romanyalı voleybolcu Aleksia Karutasu 2022’de Türk vatandaşlığına geçti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise o dönemde yaptığı bir açıklamada genç voleybolcunun bir süredir Türk vatandaşı olmak istediğini “Alexia, şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir sporcu. Kendisi de uzun süredir Türk vatandaşlığına geçerek oynamak istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler sonucunda süreç olumlu bir şekilde neticelendi. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” sözleriyle belirtti.

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'Türkiye'yi seçtim çünkü...'

Aleksia Karutasu, Rumen basını için yaptığı açıklamalarda neden Türkiye Milli Takımı’nı seçtiğini şu ifadelerle açıkladı: “Türkiye'yi seçtim çünkü insana her gün böyle fırsatlar sunulmuyor. Ayrıca, Türkiye'nin Romanya'dan çok daha fazla yarışmaya erişimi var. Romanya her zaman kalbimde kalacak. Romanya benim doğup büyüdüğüm ülke."

Milli formayı ne zaman giyecek?

Filenin Sultanları’na katılmak için sabırsızlandığını belirten pasör çaprazının ne zaman Ay-Yıldızlı formayı giyeceği merak ediliyordu. Aleksia Karutasu; Ajansspor'un haberine göre, Ocak 2024’ten itibaren Milli takımın formasını giyebilecek.

Aleksia Karutasu'nun hikayesi...

Voleybolcu Aleksia Karutasu 10 Haziran 2003’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya geldi. Hem annesi hem de babası basketbolcu olan Karutasu küçük yaşlarda sporla tanıştı. Henüz 13 yaşındayken Romanya Ulusal Ligi’nde ilk maçına çıkan genç voleybolcu Romanya U18 Milli Takımı’ndaki dikkat çeken performansının ardından VakıfBank Spor Kulübü’nden teklif aldı.

Profesyonel voleybol kariyerine Romanyalı takım CSM Bükreş’te başlayan Karutasu, Romanya Milli Takımı’nın U17 Balkan Şampiyonası kadrosunda yer aldı ve şampiyonada en iyi pasör çaprazı ödülüne layık görüldü. Aleksia Karutasu dünkü VakıfBank - Beşiktaş Ayos karşılaşmasında ise 25 sayı, 3 blok ve 2 ACE kaydetti.

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