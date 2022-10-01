Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı

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Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 5'inci ve son maçında ev sahibi Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.



Grup lideri olarak son 16ya yükselen milliler, Dünya Şampiyonası'nda 2’nci turda F Grubu'nda yer alacak ve Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, 2’nci tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'ndaki karşılaşmalarını Polonya'nın Lodz kentinde 4-9 Ekim 2022 tarihlerinde oynayacak.

HAKEMLER: Wim Cambre (Belçika), Andrew Cameron (Kanada)



SALON: Ergo Arena



POLONYA: Stysiak, Gorecka, Witkowska, Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stenzel (L) (Galkowska, Wenerska, Szlagowska, Alagierska-Szczepaniak)



TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meliha, Meryem, Derya, Elif)



SETLER: 25-22, 23-25 ,23-25, 25-23, 11-15



SÜRE: 2 saat 25 dakika