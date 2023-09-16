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Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı

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#Voleybol#Filenin Sultanları#Türkiye - Porto Riko
Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemelerine galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 08:19

Kadın Voleybol Milli Takımımız, Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım yolunda ilk adımı attı.

Japonya'da oynanan Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 ile geçen Milli Takım, üst üste 16. galibiyetini aldı.

Setler: 25-19, 25-16, 25-14

Elemelerde gruplarında ilk 2’ye kalan takımlar, Olimpiyat Oyunları’na katılacak. Sultanlar ilk 2’ye giremese bile 2024 Milletler Ligi ve sonrasında belirlenecek dünya sıralaması ile Paris şansını sürdürecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri Grupları şu şekilde:

A Grubu (Çin):

Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya):

Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

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C Grubu (Polonya):

Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo'da oynayacağı maçların programı şu şekilde:

 

17 Eylül:

07.00 Türkiye - Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye - Belçika

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#Voleybol#Filenin Sultanları#Türkiye - Porto Riko

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