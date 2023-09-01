Filenin Sultanları final için sahada!

Haberin Devamı

Brüksel’de Palais 12 Spor Salonu’nda TSİ 18.00’de başlayacak olan maç TRT 1’den naklen yayımlanacak. Diğer yarı final maçında 21.30’da Sırbistan ile Hollanda karşılaşacak.

Ay yıldızlı ekibimizin başantrenörü Daniele Santarelli, maç için, “Herkes Türkiye’nin katıldığı her turnuvada sonuna kadar gidebileceğine inanıyor. Bu sebeple seviye bizim için daha da yükseldi” dedi.

EFELER 2. SINAVDA

Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise milli takımımız 2. maçında Romanya ile karşılaşacak. Tel Aviv'de 16.00'da başlayacak maç, TRT Spor Yıldız'da.