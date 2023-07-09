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Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, rakibi kim oldu? FIVB Voleybol Milletler Ligi Kadın Voleybol çeyrek final kadrosu

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Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, rakibi kim oldu FIVB Voleybol Milletler Ligi Kadın Voleybol çeyrek final kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 17:15

Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı. Milletler Ligi'nin grup aşamasını 3. sırada tamamlayan Milli Takımımız çeyrek finalde mücadele edecek. Karılaşmaları yakından takip eden spor severler, maçın detaylarını merak ediyorlar. Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, rakibi kim oldu? FIVB Voleybol Milletler Ligi Kadın Voleybol Milli Takım kadrosu...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 FIVB Milletler Ligi’nde çeyrek finalde son şampiyon İtalya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet 29 puanla 3. sırada tamamladı. Şimdi gözler çeyrek finalde! Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TÜRKİYE-İTALYA voleybol maçı 13 Temmuz Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak.

Çeyrek final mücadelesi TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL KADROSU

Kadın Voleybol Milli Takımımızın FIVB Voleybol Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı.

İşte kadromuz:

1- Gizem

2- Simge

3- Cansu

4- Vargas

5- Ayça

7- Hande

11- Derya

12- Elif

14- Eda

16- Saliha

18- Zehra

19- Aslı

22- İlkin

99- Ebrar

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