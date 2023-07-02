FİVB Milletler Ligi Puan Durumu: Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, rakibi belli oldu mu?

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2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde 3. etabın son hafta müsabakaları bugün gerçekleşiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları haftanın dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı yendi.

FIVB MİLLETLER LİGİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puan toplayan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na 3. sıradan kaldı.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları çeyrek final maçı 13 Temmuz'da ABD’nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakibi Çin, Brezilya, İtalya ya da Almanya'dan biri

2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 )

1- Polonya - 26

2- ABD - 24

3- TÜRKİYE - 26

4- Brezilya - 21

5- Almanya - 20