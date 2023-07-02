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FİVB Milletler Ligi Puan Durumu: Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, rakibi belli oldu mu?

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#Voleybol Milletler Ligi#Filenin Sultanları#Filenin Sultanları Çeyrek Final
FİVB Milletler Ligi Puan Durumu: Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, rakibi belli oldu mu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 13:38

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde (FİVB) başarılı ilerleyişine finale doğru adım adım devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı yenen Filenin Sultanları, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Peki, Filenin Sultanları Türkiye kadın voleybol çeyrek final maçı ne zaman, rakibi belli oldu mu? Voleybol Milletler Ligi puan durumu!

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2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde 3. etabın son hafta müsabakaları bugün gerçekleşiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları haftanın dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı yendi.

FIVB MİLLETLER LİGİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puan toplayan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na 3. sıradan kaldı.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları çeyrek final maçı 13 Temmuz'da ABD’nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakibi Çin, Brezilya, İtalya ya da Almanya'dan biri

2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 )

1- Polonya - 26
2- ABD - 24
3- TÜRKİYE - 26
4- Brezilya - 21
5- Almanya - 20

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#Voleybol Milletler Ligi#Filenin Sultanları#Filenin Sultanları Çeyrek Final

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