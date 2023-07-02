FİVB Milletler Ligi Puan Durumu: Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, rakibi belli oldu mu?

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2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde 3. etabın son hafta müsabakaları bugün gerçekleşiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları haftanın dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı yendi.
FIVB MİLLETLER LİGİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?
12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puan toplayan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na 3. sıradan kaldı.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları çeyrek final maçı 13 Temmuz'da ABD’nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakibi Çin, Brezilya, İtalya ya da Almanya'dan biri
2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 )
1- Polonya - 26
2- ABD - 24
3- TÜRKİYE - 26
4- Brezilya - 21
5- Almanya - 20