MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriFilenin Efeleri namağlup zirvede tamamladı
GeriVoleybol Filenin Efeleri namağlup zirvede tamamladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
Haber Giriş: 06.06.2021 - 19:33 | Son Güncelleme:

Filenin Efeleri namağlup zirvede tamamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filenin Efeleri namağlup zirvede tamamladı

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubundaki altıncı ve son maçında Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve grubunu namağlup zirvede tamamladı.

Filenin Efeleri, 19-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

SALON: Desportivo Municipal

HAKEMLER: Pedro Lopes Pinto (Portekiz) , Dominik Biegajlo (İngiltere)

ÇEKYA: Vasina, Patocka, Finger, Galabov, Sedlacek, Bartunek, Monik (L) (Hadrava, Spulak, Bartos, Michalek, P.Bartos)

TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Ahmet, Efe, Kaan, Mustafa, Arda)

SETLER: 18-25, 14-25, 25-19, 20-25

SÜRE: 98 dakika (23’,22’,26’,27’)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi