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Voleybol
Haber Giriş: 03.09.2021 - 19:35 | Son Güncelleme:

Filenin Efeleri, İspanya'yı devirip 2'de 2 yaptı

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Filenin Efeleri, İspanya'yı devirip 2'de 2 yaptı

Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yendi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek ilk seti 25-16 hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, ikinci sette geriden gelerek beş set sayısını da değerlendiremeyince İspanya seti 31-29 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette beş sayı geriye düşmesine rağmen toparlanan ve seti 27-25 alan milliler, çekişmeye sahne olan dördüncü seti de 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Baturalp Burak Güngör, Oğulcan Yatgın)

İspanya: Fornes, Trinidad de Haro, Ferragut, Ruiz, Colito, Iribarne (Posadas, Ledo, Vigil, Rubio, Perez)

Setler: 25-16, 29-31, 27-25, 25-23

Süre: 137 dakika (23, 44, 37, 33)

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