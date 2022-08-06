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Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemelerine galibiyetle başladı

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#A Milli Erkek Voleybol Takımı#2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası#Voleybol
Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemelerine galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 19:46

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemelerine, deplasmanda Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek başladı.

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Elemelerde A Grubunda yer alan Filenin Efeleri, ikinci maçını 10 Ağustos tarihinde Danimarka ile İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda oynayacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşmalar, voleybol severler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemelerinde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finallerine yazdıracak.

SALON: A.Y.S.Spor Salonu (Bakü)

HAKEMLER: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)

AZERBEYCAN: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov, Allahverdiyev (L) (Hasanlı, Süleymanov, Aghazade)

TÜRKİYE: Bedirhan, Arda, Mirza, Doğukan, Metin, Yasin, Volkan (L) (Berkay (L), Burak)

SETLER: 11-25, 20-25, 16-20

SÜRE: 68 dakika (23 22 23)

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#A Milli Erkek Voleybol Takımı#2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası#Voleybol

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