Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemelerine galibiyetle başladı

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Elemelerde A Grubunda yer alan Filenin Efeleri, ikinci maçını 10 Ağustos tarihinde Danimarka ile İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda oynayacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşmalar, voleybol severler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemelerinde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finallerine yazdıracak.

SALON: A.Y.S.Spor Salonu (Bakü)



HAKEMLER: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)



AZERBEYCAN: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov, Allahverdiyev (L) (Hasanlı, Süleymanov, Aghazade)



TÜRKİYE: Bedirhan, Arda, Mirza, Doğukan, Metin, Yasin, Volkan (L) (Berkay (L), Burak)



SETLER: 11-25, 20-25, 16-20



SÜRE: 68 dakika (23 22 23)