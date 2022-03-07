FIFA'dan Rusya ve Ukrayna kulüplerinin futbolcuları için flaş karar!

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FIFA Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, Ukrayna'daki tüm futbolcular ve Rusya'daki yabancı futbolcuların ve antrenörlerin durumlarına ilişkin yeni bir düzenleme yayınladı.

Buna göre FIFA, Rus kulüplerinden ayrılmak isteyen yabancı oyuncu ve antrenörlere tek taraflı sözleşme feshetme hakkı tanıdı. FIFA, bu kararına ek olarak Ukrayna kulüplerini korumak amacıyla, kulüplerdeki yabancı oyuncu ve antrenörlerin sözleşmelerinin 30 Haziran 2022'ye dek askıya alındığını açıkladı.

Rusya'daki yabancı futbolcular ile kulüpler 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşamazlarsa, futbolcular sözleşmeyi 30 Haziran'a kadar askıya alabilecek.

Bununla birlikte Ukrayna ve Rusya'da oynayan futbolcuları transfer etmek isteyen kulüpler için, transfer dönemleri kapalı olsa bile 7 Nisan 2022'ye kadar serbest transfer hakkı olacak. Bir futbolcu en fazla bu hakka sahip en fazla 2 futbolcu transfer edebilecek.