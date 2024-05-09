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FIFA'dan Kayserispor'a 2 dönem transfer yasağı!

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#Transfer#Kayserispor#FIFA
FIFAdan Kayserispora 2 dönem transfer yasağı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 12:08

Kayserispor kulübüne, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından 2 dönem transfer yasağı verildi.

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Sportif ve ekonomik olarak sıkıntılar içerisinde bulunan Kayserispor, kurumsal olarak da problemlerden arınamıyor. Sarı Kırmızılı kulüp, son olarak kısa adı FIFA olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından transfer yasağı cezası aldı.

FIFA, Süper Lig kulübü Kayserispor'un "Bir sezon içerisinde 4 kez haksız fesih yapılmamalı" kuralını ihlal edildiği gerekçesi ile 2 dönem transfer yasağı cezası verdi.

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Kayserispor kulübü, cezaya söz konusu Salifou Bombe Soumah, Jocelyn Janneh, Denis Alibec ve Andrea Bertolacci ile ilgili tüm ödemeleri gerçekleştirmesine rağmen fesih konusunda kurallara riayet etmediği için transfer yasağı aldı.

Cezaya dair henüz resmi bir bildirim almayan sarı kırmızılı kulüp, avukatlar aracılığıyla FIFA nezrinde gerekli itirazları yapmak adına çalışmalar başlattı.

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#Transfer#Kayserispor#FIFA

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