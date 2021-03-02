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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

FIFA'dan Gheorghe Hagi-Alex de Souza oylaması

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FIFA'dan Gheorghe Hagi-Alex de Souza oylaması

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı.

FIFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından başlatılan oylamada, efsane "10 numaralar" arasında gösterilen Galatasaraylı Gheorghe Hagi ile Fenerbahçeli Alex de Souza'nın Süper Lig'de forma giydiği dönemlerdeki performansının değerlendirilmesi istendi.

Gün boyu devam edecek oylamaya, şimdiden 270 binin üzerinde futbolsever katıldı. Oyların yüzde 52,6'sını alan Alex, oylamada an itibarıyla ilk sırada yer alıyor.

1996 yılından emekliye ayrıldığı 2001 yılına kadar Galatasaray forması giyen Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmada 71 gole imza attı.

2004-2012 sezonları arasında Fenerbahçe'de görev alan Alex ise 344 karşılaşmada 171 kez ağları sarstı.

FIFAdan Gheorghe Hagi-Alex de Souza oylaması

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