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FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı iddiası! Sofiane Feghouli haklı bulundu...

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#Galatasaray#Feghouli#Transfer Yasağı
FIFAdan Galatasaraya transfer yasağı iddiası Sofiane Feghouli haklı bulundu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 08:58

Galatasaray, Konyaspor'a karşı Süper Lig'in 26. haftasında aldığı yenilgi ile zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar bir yandan yeni sezonun kadrosu için transfer çalışmalarını sürdürürken, Feghouli'nin açtığı davayı kazanmasıyla büyük şok yaşadı. Davanın ardından Galatasaray'a transfer yasağı geldiği iddia edilirken, ödenecek tazminat da ortaya çıktı.

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Galatasaray, transfer için yoğun mesai yaşadığı bir dönemde Feghouli'nin getirdiği iddia edilen transfer yasağı ile büyük şok yaşadı.

Sarı-kırmızılılar ara transferde Torreira'nın yetiştirme ücreti sebebiyle kısa süreliğine transfer yasağıyla karşılaşmıştı.Yönetim, ödemeyi yaptıktan sonra transfer tahtasını açmış ve Kaan Ayhan-Zaniolo-Adekugbe üçlüsünü kadrosuna katmıştı.

FEGHOULI HAKLI BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'a bir kez daha transfer yasağı geldi. Sezon başında sarı kırmızılı ekibi FIFA'ya şikâyet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti.

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YÜZDE 10 FAİZ...

Cezayirli yıldız; Galatasaray'dan ödenmeyen 3 aylık maaşı, maç başı primi, galibiyet bonusları ve ev kirasını içeren alacakları için FIFA'ya şikâyette bulundu.

Feghouli'nin avukatı ayrıca oyuncusunun alacakları için yüzde 10 faiz işletti.

20 MİLYON EURO ALDI

Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımın 5 sezon formasını giydi ve 20 milyon Euro'dan fazla parayı cebine koydu.

162 maçta 34 gol-32 asistlik performans sergileyen Cezayirli; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Şu anda Karagümrük'te oynuyor.

 

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#Galatasaray#Feghouli#Transfer Yasağı

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