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Son dakika: FIFA'dan Fernando Muslera'ya 4 maç ceza!

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#FIFA#Muslera#Uruguay
Son dakika: FIFAdan Fernando Musleraya 4 maç ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 21:43

FIFA, Gana maçının ardından hakeme yönelik tepkileri nedeniyle Muslera ve Gimenez'e dörder maç, Cavani ile Godin'e ise birer maç ceza verdi.

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FIFA, Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'ya Uruguay Milli Takımı'nda geçerli olmak üzere 4 maç ceza verdi.

2022 Dünya Kupası H Grubu'nun son maçlarında tarihi bir olay yaşanmış, aynı puan ve averajı paylaşan Güney Kore ve Uruguay'dan Güney Kore adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Karşılaşmanın ardından Uruguaylı futbolcular Muslera, Gimenez, Cavani ve Godin, hakem Siebert'e tepki gösterirken soruşturma başlatıldı.

FIFA, hakem Siebert'e yönelik tepkileri nedeniyle Muslera ve Gimenez'e dörder maç, Cavani ile Godin'e ise birer maç ceza verdi.

Cezalar yalnızca milli takım maçlarında uygulanacak.

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NE OLMUŞTU?

Gana karşısında 2-0 önde olan Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz karşısında öne geçtiği haberini aldıktan sonra farkı arttırmaya çalıştı. Maçın son anlarında Gana ceza alanı içinde yaşanan pozisyonda Uruguay cephesi penaltı bekledi. Maçın hakemi Daniel Siebert oyunu devam ettirdi. Uruguaylı futbolcular, mücadele sırasında başka pozisyonlarda da tartışmalı karar verdiğini düşündükleri Alman hakeme büyük tepki gösterdi.

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Luis Suarez'in yedek kulübesinde gözyaşları içerisinde kaldığı son düdük sonrası başta Muslera olmak üzere Edinson Cavani, Diego Godin ve Jose Gimenez, tünele doğru yürüyen hakemin üzerine yürüdü ve Siebert'e büyük tepki gösterdi.

GIMENEZ'DEN KÜFÜRLER! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uruguay cephesinin hakeme tepkisi maçın ardından yaptıkları açıklamalarda da devam etti. Jose Gimenez, yaptığı açıklamada Alman hakem Siebert'e; "Bunlar hırsız, hırsızlar! Bunlar o... ç.... Evet evet, bu sözlerimi çekin, bunlar o... ç..." diyerek tepki gösterdi.

Fernando Muslera ve Edinson Cavani de maç sonrası yaptıkları paylaşımda üzüntülerinin yanı sıra gruptan çıkma şanslarının hakem kararıyla ellerinden alındığını ifade ettiler.

Yaşanan bu olay sonrası FIFA; Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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#FIFA#Muslera#Uruguay

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