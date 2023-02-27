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FIFA The Best 2022 ödülleri sahiplerini buluyor

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#The Best#FIFA#Futbol
FIFA The Best 2022 ödülleri sahiplerini buluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 23:39

Dünya futbolunun patronu FIFA'nın her yıl düzenlediği ödül töreni The Best, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşiyor.

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FIFA The Best ödül töreni, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor.

En iyi erkek, kadın futbolcu, antrenör, kaleci gibi kategorilerde verilen ödüller sahiplerini buluyor. 

EN İYİ FUTBOLCU ADAYLARI KİMLER?

Bu kez ödüle en yakın isimler olarak Kylian Mbappe, Lionel Messi ve son Ballon d'Or sahibi Karim Benzema gösteriliyor.

YILIN TEKNİK ADAMI ÖDÜLÜNÜN ADAYLARI KİMLER?

Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni arasından seçildi.

PUSKAS ADAYLARI KİMLER?

En güzel golün sahibine verilen Puskas Ödülü'nün adayları arasında Richarlison, Marcin Oleksy ve Dimitri Payet isimleri yer alıyordu.

ÖDÜL ALAN İSİMLER:

FIFA Yılın Kadın Kalecisi: Mary Earps (Manchester United)

FIFA Yılın Erkek Kalecisi: Emiliano Martinez (Aston Villa)

FIFA Puskas Ödülü'nün sahibi: Marcin Oleksy

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FIFA En İyi Erkek Teknik Direktörü: Lionel Scaloni

FIFA Yılın Kadın Teknik Direktörü: Sarina Wiegman

FIFA Yılın Fair-Play Ödülü: Luka Lochoshvili

FIFA Yılın En İyi Taraftarı Ödülü: Arjantin

FIFA Kadınlar Yılın 11'i: Endler, Bronze, Williamson, Renard, Leon, Alexia Putellas, Walsh, Oberdorf, Alex Morgan, Mead, Sam Kerr.

FIFA Erkekler Yılın 11'i: Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Casemiro, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Erling Haaland.

 

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#The Best#FIFA#Futbol

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