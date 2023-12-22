×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

FIFA Team One ekibi, Halil Umut Meler'e destek mesajı yolladı

Güncelleme Tarihi:

#Halil Umut Meler#FIFA#FIFA One Team
FIFA Team One ekibi, Halil Umut Melere destek mesajı yolladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 17:54

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali öncesi mücadelenin hakem ekibi, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e videolu destek mesajı gönderdi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e bir destek de FIFA hakemlerinden geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın final karşılaşması öncesi maçta görev alacak hakem ekibi, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e videolu destek mesajı gönderdi.

Video, FIFA'nın resmi sosyal medya hesabından yayımlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Halil Umut Meler#FIFA#FIFA One Team

BAKMADAN GEÇME!