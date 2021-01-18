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GeriFutbol FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılışı 4 Şubat'a ertelendi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılışı 4 Şubat'a ertelendi!

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılışı 4 Şubat'a ertelendi!
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Katar'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Auckland City'nin turnuvadan çekilmesi nedeniyle 1 yerine 4 Şubat'ta başlayacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Auckland City'nin Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle turnuvaya katılamayacağını bildirmesi sonrası organizasyonun programında değişikliğe gidildi.

İlk tur maçı oynanmayacağı için ev sahibi El-Duhail, organizasyona 2. turdan başlayacak. Bu yüzden açılış karşılaşması da 4 Şubat'ta TSİ 17.00'de yapılacak. Kupayı kazanan takım, 11 Şubat'taki finalde belli olacak.

Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupasından çekildi
Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekildi!

Ayrıca turnuva, planlandığı gibi 3 değil 2 statta oynanacak. Maçlara, Ahmed Bin Ali ve Education City statları ev sahipliği yapacak.

Organizasyonda 6 takım (El-Duhail, El Ehli, Bayern Münih, Ulsan Hyundai, Tigres ve Libertadores Kupası şampiyonu) mücadele edecek.

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, salgın nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenmişti.

 

FIFA Kulüpler Dünya Kupasının açılışı 4 Şubata ertelendi

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