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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea oldu

#Chelsea#Palmieras
FIFA Kulüpler Dünya Kupasında şampiyon Chelsea oldu

İngiliz ekibi Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'ı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. 2012 finalini kaybeden Maviler, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras’ı uzatmalarda 2-1 mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu İngiltere temsilcisi Chelsea ile Libertadores Kupası’nın son kazananı Brezilya temsilcisi Palmeiras, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bulunan Mohammed Bin Zayed Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0’lık eşitlikle girildi. Karşılaşmanın 55’inci dakikasında Chelsea, Lukaku’nun kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Palmeiras, 64’üncü dakikada Veiga ile rakibine yanıt verirken, normal sürenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maçta uzatma bölümüne geçildi.

117’nci dakikada penaltı kazanan Chelsea’de topun başına Havertz geçti. Alman futbolcu top ile kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Palmeiras’ta 120+6’ncı dakikada Luan kırmızı kart görürken, Brezilya temsilcisi 10 kişi kaldı.

Havertz’in golüyle maçta gol perdesi kapanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da zafere ulaşan takım oldu.

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#Chelsea#Palmieras

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