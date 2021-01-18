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GeriFutbol FIFA, Kieran Trippier'in cezasını onadı! 10 hafta men...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

FIFA, Kieran Trippier'in cezasını onadı! 10 hafta men...

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FIFA, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier'e verilen 10 haftalık men cezasını onadı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Temyiz Kurulunun, bahis kurallarını ihlal gerekçesiyle futboldan 10 hafta men cezası verilen 30 yaşındaki oyuncu için Atletico Madrid Kulübünün yaptığı itirazı reddettiği belirtildi.

FIFA, Kieran Trippierin cezasını onadı 10 hafta men...

İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği belirlenen Trippier'e, 23 Aralık 2020'den itibaren 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası vermişti.

İspanyol ekibinin temyiz başvurusu üzerine FIFA, 3 Ocak'ta kararı askıya almıştı. Oyuncunun cezası şubat ayı sonunda bitecek.

 

FIFA, Kieran Trippierin cezasını onadı 10 hafta men...

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