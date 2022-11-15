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FIFA Başkanı Infantino'dan Ukrayna'da bir aylık ateşkes çağrısı

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#Dünya Kupası#Gianni Infantino#Katar
FIFA Başkanı Infantinodan Ukraynada bir aylık ateşkes çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 11:21

Endonezya'nın Bali Adası'nda devam eden G20 Liderler Zirvesi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası boyunca taraflara Ukrayna’da bir aylık ateşkes çağrısında bulundu.

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Infantino, dün yapılan resmi yemek öncesinde Katar'ın Doha kentinde düzenlenecek Dünya Kupası için Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.

FIFA Başkanı futbolun bir spordan fazlası olduğunu ifade ederek dünya çapında büyük sosyal etkisi olduğunu belirtti.

FIFA Başkanı futbolun dünyayı birleştirdiğini vurgulayarak "Hepinizden ricam, Dünya Kupası sırasında 1 ay süreyle geçici bir ateşkesin düşünmenizdir. Siz dünya liderlerisiniz, tarihin gidişatını etkileme yeteneğiniz var. Futbol ve dünya kupaları size ve dünyaya eşsiz bir birlik platformu sunuyor. Öyleyse, çatışmaları sona erdirmeye başlamak için bu fırsatı değerlendirelim" ifadelerini kullandı.

FIFA bugün itibariyle "Futbol, Dünyayı Birleştirir" kampanyası başlattı ve tanıtım videosunda Crsitano Ronaldo, Messi ve Neymar gibi isimler de yer aldı.

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#Dünya Kupası#Gianni Infantino#Katar

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