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FIFA Başkanı Infantino'dan Dünya Kupası'nda "reform" çağrısı

#FIFA#Gianni Infantino#Dünya Kupası
FIFA Başkanı Infantinodan Dünya Kupasında reform çağrısı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi konusunu görüşmek adına tüm taraflarla diyaloğa açık olduğunu söyledi.

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FIFA, kadınlar ve erkekler futbolunda uluslararası maç takviminin yenilenmesi ve genişletilmesi konularını görüşmek amacıyla çevrim içi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, kadınlarda 2023, erkeklerde ise 2024 yılında süresi dolacak uluslararası maç takvimine yapılacak eklentiler ve yeniliklere ilişkin FIFA'ya üye federasyonlara bilgi verildi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıyı "Küresel ölçekte en kapsamlı ve dayanışma içinde geçen organizasyon" olarak niteleyen Başkan Infantino, FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi fikrini de katılımcılarla masaya yatırdı.

Toplantıların devamı olacağını vurgulayan Infantino, "Bugün toplanarak FIFA Konseyi ve 200'ün üzerinde üye federasyonla futbolda yeni teklifleri, oluşabilecek soruları ve tartışılacak konuları açık bir şekilde ortaya koyduk. FIFA, bir projesine futbolun bütünleştirici yönüyle bakıyor. FIFA'nın dört yılda bir yaklaşık bir ay süren turnuvası var. Bu turnuva, futbolun gelişmesi adına 211 üye federasyona ve diğer FIFA turnuvalarına yardımcı oluyor. FIFA'nın tüm dünyada futbolun gelişmesi adına planları var. Ancak bunlar, Dünya Kupası düzenli olarak daha fazla tekrarlanırsa ve başarıya ulaşırsa ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA'nın kadın, erkek ve gençler kategorilerinde futbolun gelişmesi için elinden geleni yapacağını kaydeden Infantino, "Uluslararası maç takvimi ve final turnuvalarında yapılacak reformları görüşmek için tüm taraflardan gelecek diyalog çağrılarına açığım. Futbol tarihini yeniden şekillendirebilecek bir fırsatımız var. Önümüze bakarak ve geçmişten öğrenerek geleceğimizi yeniden oluşturabiliriz çünkü futbolu tamamen küresel ölçeğe getirebilecek vizyonumuz var. Ancak tüm taraflar bu durumdan çıkar elde ettiği zaman değişim olabilir. Kimse kaybetmemeli, herkes her geçen gün daha iyi konuma gelmeli. Aksi takdirde bir şeyleri değiştirmenin anlamı olmayacak." ifadelerini kullandı.

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FIFA, düzenlediği anket sonucunda, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrine futbolseverlerin önemli bir kısmının sıcak baktığını eylül ayında duyurmuştu. UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Avrupa'nın önemli liglerinin temsilcileri Dünya Kupası'nda format değişikliğine karşı çıkarken, Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) ise değişim konusunda FIFA'ya destek vermişti.

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#FIFA#Gianni Infantino#Dünya Kupası