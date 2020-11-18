FIFA 21’e takip aracı geliyor

Takip aracı, sadece FIFA’da geçirilen zamanı değil aynı zamanda Ultimate Team modunda ne kadar zaman geçirildiğini de gösterecek. Bunun yanında aracın takip edeceği diğer şeylerden biri de kullanıcıların oyun içinde FIFA 21 için ne kadar gerçek para harcadığı. Bununla birlikte kullanıcılar, kaç FUT paketi alabileceklerini de sınırlandırabilecek. Böylece kullanıcılar istenmeyen harcamaların önüne geçebilecek.

EA, yayınladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yaptığımız değerlendirme ve araştırmalar sonucu, oyuncuların FIFA’da geçirilen oyun süresi ve harcama limitleri hakkında daha çok bilgi sahibi olduklarında oynarken daha rahat olacaklarını gördük. ”

Oyuna gelecek diğer yenilikler arasında harcama alışkanlıkları, oynama süresi, ebeveyn kontrolü ve daha fazlasının olacağı tahmin ediliyor. Uzun vadeli ve geliştirmeye açık bir özellik olarak şimdiden dikkat çekti.

Yeni takip aracı FIFA 21’e 17 Kasım günü Xbox One ve PlayStation 4’e gelecek. Yeni nesil oyun konsollarına ise ilerleyen tarihlerde gelmesi planlanıyor.