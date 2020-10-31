FIFA 21’den telif önlemi

FIFA 21, Twitch’in müzik şirketlerinin talep ve baskıları üstüne telif sahibi müzik ve şarkı içeren yayınları silmesinden en çok etkilenen oyunlardan oldu. Oyunda Dua Lipa, Tame Impala, Disclosure ve Stormzy gibi birçok ünlü şarkıcının parçaları yer alıyor. Bu da FIFA 21 yayını yapan yayıncıların içeriklerinin silinmesi olasılığının çok yüksek olduğu anlamına geliyor.

FIFA 21 yayınının silinmesinin ardından Twitter üzerinden tepki gösteren Devin isimli yayıncının başlattığı tepkinin destek toplamasıyla birlikte FIFA 21 ekibi harekete geçti. Önceden kapatılamayan oyun içi müzik ve şarkıları kapatma seçeneğini ekledi.

FIFA 21 ve serinin eski oyunlarında oyunun belirli kısımlarında oyun içi şarkılar kapatılabiliyordu ancak yayıncılar için çok kısa bir süre telif hakkı barındıran içerikler bile risk oluşturuyordu. Yeni gelen özellikle birlikte oyunun tamamında şarkı ve müzikler devre dışı bırakılabiliyor ve bu sorunu ortadan kaldırıyor.