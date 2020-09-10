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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 18:03 | Son Güncelleme:

FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Final eşleşmeleri açıklandı!

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FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Final eşleşmeleri açıklandı!
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, BCL'nin 2019-2020 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Sekizli Finali’nin kura çekimi İsviçre’deki Patrick Bauman Basketbol Evi’nde gerçekleşti.

Türk temsilcisi Türk Telekom, çeyrek finalde JDA Dijon - Nizhny Novgorod eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kura çekiminin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Final çeyrek final eşleşmeleri ve tarihleri şu şekilde:

30 Eylül Çarşamba:
Türk Telekom - JDA Dijon/Nizhny Novgorod
Hapoel Bank Yahav Jerusalem - Hereda San Pablo Burgos

1 Ekim Perşembe:
ERA Nymburk - AEK
Casademont Zaragoza-Tenerife/Filou

30 Eylül ve 1 Ekim'deki maçların galipleri 2 Ekim'de yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük ve final karşılaşmaları 4 Ekim Pazar günü oynanacak.

 

FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Final eşleşmeleri açıklandı

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