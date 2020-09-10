FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Final eşleşmeleri açıklandı!
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, BCL'nin 2019-2020 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Sekizli Finali’nin kura çekimi İsviçre’deki Patrick Bauman Basketbol Evi’nde gerçekleşti.
Türk temsilcisi Türk Telekom, çeyrek finalde JDA Dijon - Nizhny Novgorod eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Kura çekiminin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Final çeyrek final eşleşmeleri ve tarihleri şu şekilde:
30 Eylül Çarşamba:
Türk Telekom - JDA Dijon/Nizhny Novgorod
Hapoel Bank Yahav Jerusalem - Hereda San Pablo Burgos
1 Ekim Perşembe:
ERA Nymburk - AEK
Casademont Zaragoza-Tenerife/Filou
30 Eylül ve 1 Ekim'deki maçların galipleri 2 Ekim'de yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Üçüncülük ve final karşılaşmaları 4 Ekim Pazar günü oynanacak.
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