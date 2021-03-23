FIBA Şampiyonlar Ligi CANLI YAYINLA Misli.com'da! Türk Telekom'un iddaa oranı...

FIBA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci grup aşamasında AEK, Nizhny ve Strasbourg ile aynı grupta bulunan Türk Telekom, bu takımlarla oynadığı ilk karşılaşmaların ardından 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet derecesiyle 3. sırada yer alıyor.

Temsilcimiz ilk maçlar sonunda AEK ve Nizhny ekiplerine karşı parkeden mağlup ayrılırken, Strasbourg karşısında ise galibiyete ulaşmıştı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde de iyi bir gidişata sahip olan Türk Telekom, zorlu Nizhny deplasmanında Sam Dekker, Wiltjer ve Nicholos Johnson gibi isimlerle galibiyet arayacak.

Rakip takım Nizhny ise şu ana kadar grup aşamasında çıktığı 2 maçı da kazanmayı başardı ve grubunun zirvesinde yer alıyor.

Vorontshevic, Shepherd gibi kaliteli isimlere sahip olan Rus ekibi de bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma yolunda büyük bir engeli aşmak isteyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Türk Telekom, bu sezon Avrupa arenasında çıktığı toplam 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Temsilcimiz Türk Telekom’un oynadığı bu 9 maçın yalnızca 2’sinde 160 sayı barajı aşılabildi.

Bu sezon 8 maçta yalnızca 2 yenilgisi bulunan Nizhny Novgorod’un ise karşılaşmalarından yalnızca 2 tanesinde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Nizhny Novgorod ile Türk Telekom’un karşı karşıya geleceği zorlu maçta %16 oranında konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY’IN MAÇ TAHMİNİ

Novgorod geçen haftaki maçı 84-71’lik skorla kazanmayı başarmıştı. Anton Astapkovich ve Kasey Shepherd 38 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynamışlardı. Temsilcimiz Türk Telekom’da ise Sam Dekker’ın dış şutlarda çok kötü bir yüzdeyle oynaması ve Marcus Foster’ın da çok kötü şut seçmesi, kaçınılmaz olarak mağlubiyeti getirmişti. Türk Telekom’ın ilk maçtan daha iyi şut atmasını bekliyorum. 74.5’ten üst denenebilir.

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