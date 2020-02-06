FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda final yolu belli oldu! Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji...

İkinci tur mücadelelerinin dün tamamlandığı organizasyonda Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Almanya'dan medi Bayreuth, Romanya'dan U-BT Cluj Napoca, Ukrayna'dan Kiev Basket, Belarus'tan Tsmoki Minsk, Danimarka'dan Bakken Bears ve Letonya'dan Ventspils, adlarını son 8 takım arasına yazdırdı.

Çeyrek final mücadelelerinin yanı sıra olası yarı final eşleşmelerinin de belli olduğu organizasyonda, çeyrek final müsabakaları 4-11 Mart'ta, yarı final karşılaşmaları 25 Mart-1 Nisan ve final maçları da 22-29 Nisan'da oynanacak.



- Eşleşmeler



Pınar Karşıyaka'nın Kiev Basket'le, Bahçeşehir Koleji'nin Ventspils'le mücadele edeceği kupada, Türk takımları yarı finalde de eşleşmeyecek.

Kupada çeyrek final ile olası yarı final eşleşmeleri şöyle:

medi Bayreuth-U-BT Cluj-Napoca

Pınar Karşıyaka-Kiev Basket

Tsmoki Minsk-Bakken Bears

Ventspils-Bahçeşehir Koleji



- Yarı final eşleşmeleri



Ventspils-Bahçeşehir Koleji / Tsmoki Minsk-Bakken Bears

Pınar Karşıyaka-Kiev Basket / medi Bayreuth-U-BT Cluj Napoca





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