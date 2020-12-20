FIBA Erkekler Avrupa Kupası grup maçlarının ev sahipleri açıklandı
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle formatı değiştirilen FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2020-21 sezonundaki grup maçlarının ev sahipleri belli oldu.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26-29 Ocak 2021 tarihlerinde bir salonda tek maç üzerinden oynanacak normal sezon karşılaşmalarına, A ve F gruplarında Hollanda'nın s-Hertogenbosch, B Grubu'nda Bulgaristan'ın Samokov, D Grubu'nda İstanbul ve E Grubu'nda Polonya'nın Wloclawek kenti, ev sahipliği yapacak.
C Grubu maçlarının düzenleneceği şehir ise henüz belirlenmedi.
Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 üçüncü, son 16 turuna katılacak. Bu turda eşleşmeler kurayla belirlenecek, normal sezonda aynı grupta yer alan takımlar eşleşemeyecek.
Son 16 turu ve çeyrek finaller, 23-25 Mart 2021 tarihlerinde dört ayrı salonda tek maç üzerinden oynanacak.
Dörtlü Final ise 23-25 Nisan 2021 tarihlerinde tek bir salonda yapılacak.
Gruplar şöyle:
A Grubu: Egis Kormend (Macaristan), Unahotels Reggio Emilia (İtalya), Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Iraklis (Yunanistan)
B Grubu: BC Kyiv-Basket (Ukrayna), BC Rilski Sportist (Bulgaristan), BC Prometey (Ukrayna), Kapfenberg Bulls (Avusturya)
C Grubu: Ironi Ness Ziona (İsrail), Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), BM Slam (Polonya), Sporting CP (Portekiz)
D Grubu: Beşiktaş, CSM Oradea (Romanya), BC CSU Sibiu (Romanya), BC Balkan (Bulgaristan)
E Grubu: London Lions (Büyük Britanya), BC Dnipro (Ukrayna), Anwil (Polonya), Fribourg (İsviçre)
F Grubu: Heroes Den Bosch (Hollanda), BC Parma (Rusya), BC Borisfen (Belarus), Donar Groningen (Hollanda)
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