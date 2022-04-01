Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

FIBA, Batı Asya Süper Ligi'ni duyurdu

#Basketbol#FIBA#Batı Asya Süper Ligi
FIBA, Batı Asya Süper Ligini duyurdu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Batı Asya, Körfez, Hindistan ve Kazakistan'daki en iyi profesyonel kulüpler için yeni bir kıtasal lig olan Batı Asya Süper Ligi'nin (WASL) kurulduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

Batı Asya, Körfez, Hindistan ve Kazakistan'daki en iyi profesyonel kulüpler için kıtasal lig olan Batı Asya Süper Ligi'nin (WASL) kurulduğu FIBA tarafından bildirildi.

Her Batı Asya Süper Ligi sezonunda yedi ay boyunca 96 maç oynanacak ve Asya'nın batı bölgesindeki 12 ülkenin yerel ligleriyle paralel olarak yürütülecek. Kazakistan ve Hindistan'ın şampiyon takımları, Süper Lig’e final aşamasından katılacak.

Kasım 2022'de başlayacak

Batı Asya Süper Ligi'nin Kasım 2022'de başlaması planlanıyor. Batı Asya bölgesindeki en iyi sekiz takım alt bölge şampiyonluğu için iç saha/deplasman maçları oynayacak, Körfez bölgesindeki en iyi sekiz takım ise Körfez alt bölgesi unvanı için aynı formatta maç yapacak.

Bu iki alt bölge şampiyonasından ilk üç takım, Batı Asya Süper Ligi finallerinde mücadele etmek için Hindistan ve Kazakistan’ın şampiyon takımlarına katılacak ve Batı Asya Süper Ligi Kupası’nda finale çıkan iki takım FIBA Asya Şampiyonlar Kupası'na bilet kazanacak.

Haberin Devamı

FIBA Asya Şampiyonlar Kupası kazananı, daha sonra FIBA'nın küresel sahnedeki en önemli kulüp turnuvası olan bir sonraki FIBA Kıtalararası Kupa'da kıtayı temsil edecek.

"Asya'da basketbolun gelişmesine yardımcı olacak"

Bu girişimin basketbolun Asya'da gelişmesine yardımcı olacağını dile getiren FIBA Asya Direktörü Hagop Khajirian, "Batı Asya Süper Ligi'ni başlatmak, özellikle uluslararası kulüp müsabakalarını şekillendiren FIBA'nın 2019-2027 stratejisiyle uyumludur. Lig, kıtanın üst düzey kulüp turnuvası FIBA Asya Şampiyonlar Kupası'na giden yolu zenginleştirecek ve Asya'da basketbolun gelişmesine yardımcı olacak. WASL, yalnızca bölgedeki kulüpler için değil, aynı zamanda oyuncuların yeteneklerini sergilemeleri için kesinlikle olağanüstü ve benzersiz bir basketbol platformu sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#FIBA#Batı Asya Süper Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay